بعد جمعه 5 نقاط..هل يستطيع الزمالك أن يتوّج بلقب الدوري؟

لم يحدث في الألفية الجديدة أن تأخر انتصار نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز إلى المباراة الثالثة لكن هذا ما حدث في الموسم الحالي إذ تمكن الزمالك من تحقيق الانتصار على نادي البنك الأهلي بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الثالث، وقبله كان الزمالك قد تعادل في الأسبوعين الأول، والثاني مع نادي بيراميدز بنتيجة هدفين لمثلهما، والمقاولون العرب بنتيجة هدف لكل منهما على الترتيب.

سجل الزمالك 5 أهداف بمعدل 1.7 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل مقبول عن طريق 5 لاعبين، وهم أحمد سيد زيزو، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ونبيل عماد دونجا، ويوسف إبراهيم أوباما، والسنغالي إبراهيما نداي في حين استقبلت شباكه 4 أهداف أي يستقبل أكثر من هدف في كل مباراة، وهي معدل سيء، ويدل على أن الزمالك يعاني من خلل في المنظومة الدفاعية.

الزمالك جمع من قبل 5 نقاط

لكنها ليست المرة الأولى التي يجمع فيها الزمالك 5 نقاط في الأسابيع الثلاثة الأولى إنما يحدث للمرة الثالثة، فالمرة الأولى كانت في موسم 2004 – 2005، وافتتح هذا الموسم بالفوز على نادي غزل المحلة بنتيجة عريضة 4 – 1 في الأسبوع الأول بعده تعادل في الأسبوعين الثاني، والثالث بنفس النتيجة هدف لمثله مع ناديي أسمنت أسيوط، وإنبي على الترتيب.

لم ينه الزمالك هذا الموسم بشكل جيد إذ احتل المركز السادس برصيد 36 نقطة حصدها من الانتصار في 9 مباريات، والتعادل في 9 مباريات، وانهزم في 8 مباريات.

أما المرة الثانية، فكانت في موسم 2014 – 2015، وبنفس السيناريو السابق تماما حيث تغلب في الأسبوع الثاني على نادي طلائع الجيش بنتيجة ثقيلة جدا 6 – 1 بعده تعادل في الأسبوعين الثالث، والرابع بنفس النتيجة سلبيا مع ناديي اتحاد الشرطة، والداخلية على الترتيب.

هذا الموسم يمثل فألا حسنا لجمهور الزمالك لكن ما حدث في موسم 2004 – 2005 في الحسبان، ويثير قلقه، وخوفه.

البنك في قاع جدول الدوري

على الجانب الآخر بخسارة البنك أمام الزمالك بات البنك الوحيد في الدوري الذي عجز عن حصد نقطة واحدة في الأسابيع الثلاثة الأولى.

حيث قبلها في الأسبوعين الأول، والثاني تلقى هزيمتين على يد ناديي الطلائع بنتيجة هدفين دون رد، وبيراميدز بنتيجة هدف دون مقابل على الترتيب.

أي لم يسجل سوى بينما تلقت شباكه 5 أهداف.

البنك في موسم 2020 - 2021

هذه هي أسوأ انطلاقة للبنك في الدوري منذ صعوده إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 2020 – 2021، وفي هذا الموسم جنى في الأسابيع الثلاثة الأولى 4 نقاط إذ فاز على نادي الإنتاج الحربي بنتيجة ثلاثية نظيفة في الأسبوع الثالث، وتعادل مع نادي وادي دجلة إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في الأسبوع الأول، وتعرض للخسارة أمام نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع الثاني.

البنك في موسم 2021 - 2022

وفي موسم 2021 – 2022 جمع البنك 6 نقاط من انتصارين على الطلائع بنتيجة 3 أهداف دون رد في الأسبوع الأول، والإسماعيلي بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الثالث في حين في الأسبوع الثاني انهزم على يد النادي الأهلي بنتيجة هدف نظيف.

البنك في موسم 2022 - 2023

وفي موسم 2022 – 2023 حصد 5 نقاط حيث تغلب على سيراميكا بنتيجة 3 – 1 في الأسبوع الثالث، وقبله تعادل في الأسبوعين الأول، والثاني بنفس النتيجة هدف لكل منهما مع ناديي فاركو، وسموحة على الترتيب.

هذه البداية الأسوأ على الإطلاق جعلت شبح الموسم الماضي يلوح في الأفق من جديد إذ كان الفريق يعاني، ويصارع من أجل البقاء.

هذه البداية لم تكن متوقعة على الاطلاق بل صادمة جدا للإدارة التي قامت بتدعيم الفريق بصفقات كثيرة من أجل أن يحتل مركزا جيدا في الدوري.