بهدف ماركة شيكابالا فى الدقيقة 90.. الزمالك يحصد فوزه الأول بالدورى أمام البنك الأهلى

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار صعب على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم كريم بامبو لصالح البنك الأهلي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط الأول.

وأدرك أحمد سيد زيزو التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 54 قبل أن يضيف محمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ورفع الزمالك رصيده عند 5 نقاط في المركز الخامس وقبع البنك الأهلي في المركز الأخير بدون نقاط.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك استهل المباراة بقوة من بداية المباراة وشهدت الدقيقة السادسة محاولة هجومية خطيرة للزمالك بتسديدة قوية عن طريق أحمد سيد زيزو من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وعاد الزمالك بمحاولة أخرى في الدقيقة 11 بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها عمر جابر في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد أبوجبل وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 16 ركلة حرة مباشرة للزمالك بالقرب من حدود منطقة جزاء البنك الأهلي، نفذها أحمد سيد زيزو بتسديدة مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس محمد أبوجبل بثبات.

محاولة هجومية للبنك الأهلي بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد مدبولي إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس محمد عواد.

في الدقيقة 29 محاولة هجومية جديدة للزمالك بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد سيد زيزو برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

محاولة هجومية خطيرة للبنك الأهلي بتمريرة طولية من وسط الملعب الدفاعي تجاه أسامة فيصل المنطلق بشكل منفرد بالمرمى خلف مدافعي الزمالك، لكنه تباطأ في تسديد الكرة ليتدخل الحارس محمد عواد في الوقت المناسب، ويتمكن من استخلاص الكرة.

في الدقيقة 38 ركلة ركنية للزمالك على يسار مرمى البنك الأهلي، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عبدالغني برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد أبوجبل ببراعة وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 39 بطاقة صفراء من نصيب إبراهيما نداي، لاعب الزمالك نتيجة لمس متعمد للكرة باليد على حدود منطقة الجزاء.

ركلة حرة مباشرة للبنك الأهلي في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تمامًا، نفذها أحمد مدبولي بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد عواد بثبات.

في الدقيقة 45 حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد حارس مرمى الزمالك بعد عرقلة متعمدة لكريم بامبو لاعب البنك الأهلي المنفرد بالمرمى.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو أكد صحة قرار البطاقة الحمراء.

وشارك محمد صبحي بدلًا من سيف الدين الجزيري.

ونجح كريم بامبو في تسجيل هدف التقدم لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 54 بعد تنفيذ الركلة الحرة بتمريرة من أحمد مدبولي إلى بامبو الذي هيأ الكرة له، وسدد لتصطدم بمحمد صبحي وتسكن الشباك.



أحداث الشوط الثاني

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إدراك التعادل أمام البنك الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 54 من تسديدة صاروخية عن طريق أحمد سيد زيزو على يسار الحارس محمد أبوجبل.

وكان الزمالك قد استهل الشوط الثاني بقوة بعد أن تأخر في نهاية الشوط الأول بهدف وتلقى الفريق الأبيض بطاقة حمراء حصل عليها الحارس محمد عواد.

في الدقيقة 61 تسديدة عن طريق نبيل عماد، لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في الدقيقة 64 ركلة ركنية للزمالك على يمين مرمى البنك الأهلي، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عبدالغني برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

في الدقيقة 69 حصل محمد فتحي لاعب وسط البنك الأهلي على بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة سلوك غير رياضي داخل أرضية الملعب.

محاولة هجومية خطيرة للبنك الأهلي بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود قاعود برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد صبحي ببراعة وأنقذ مرماه.

في الدقيقىة 80 تسديدة صاروخية بعيدة المدى عن طريق حمزة المثلوثي لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء، ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد أبوجبل.

شيكابالا سجل الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 90 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى على يمين الحارس محمد أبوجبل.