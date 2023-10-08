الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ح.ث" عامل و"ص.ا.ص" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات، الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، وتعاطى الأفيون بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية كما تم ضبط قطع من الأفيون بحوزتهما بقصد التعاطي وتم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهما اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 6 سنوات الاتجار في المخدرات الهيروين الشابو الميثامفيتامين الافيون مركز أخميم

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