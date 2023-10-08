التحريات فى سيارة نقل الوقود المحترقة: كانت محملة بـ40 ألف لتر مواد بترولية

كشفت تحريات رجال الأمن بمديرية أمن القليوبية، أن سيارة نقل الوقود التي تعرضت لنشوب حريق ضخم بها اليوم، كانت محملة بـ40 ألف لتر من المواد البترولية، ونشب بها الحريق بشارع ترعة الإسماعيلية أسفل الطريق الدائري بمنطقة مسطرد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم منع امتداد الحريق لمناطق مجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسيارة لنقل الوقود بمنطقة مسطرد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.