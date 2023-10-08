حجز طرفى مشاجرة باستخدام الخرطوش بمدينة نصر لحين وصول التحريات

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأحد، حجز طرفي مشاجرة باستخدام الخرطوش ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.

كما طالبت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتهم.

تفاصيل مشاجرة بين ٣ أشخاص بمدينة نصر

حيث تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها 3 أشخاص "مصابين بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم".

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "نجار- طالب" طـرف ثان "محامى - مالك سوبر ماركت" وبحوزتهما "فرد خرطوش، عدد من فوارغ الطلقات من ذات العيار" جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وتصادف مرور المصاب الثالث بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.