خالد الجندى: أى سائح فى بلدك أمانة فى رقبتك بأمر القرآن (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السائح يدخل البلد بتأشيرة، والتأشيرة "عقد أمان"، ومسئولية السائح في رقبة المواطنين لأن الدولة أعطته الأمان.

وأضاف، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "DMC"، مستشهدًا بقوله تعالى "وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ".

وتابع: "ربنا بيقول للنبي محمد- صلى الله عليه وسلم- لو حد من المشركين، والمشركين هنا هم ألد أعداء الإسلام، طلب منك الأمان، فأعطه له، ومش بس كده، ده كمان يطمئن عليه حتى يخرج من بلدته".

الاعتداء على السائح مخالفة لشرع الله

وأردف: "يبقى السائح ده لو فقد مأمنه يبقى أنت هنا اللى بتخالف شرع الله، والاعتداء على سائح أمر مخالف للشرع وتدمير لنصوص القرآن وعدم اتباع لهدى الرحمن ومعصية لله ورسوله".