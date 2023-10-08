الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق حافلة وقود فى القليوبية

حريق حافلة وقود في
حريق حافلة وقود في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة علي حريق شبَّ بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين. 

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.   

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