السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة علي حريق شب بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الفلل دائرة قسم شرطة ثان بنها، دون خسائر بشرية أو إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

بلاغ بحريق فى شقة سكنية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الفلل دائرة قسم شرطة ثان بنها.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف لموقع الحريق، وتم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الفلل دائرة قسم شرطة ثان بنها دون أى إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.