تعرف على أسباب الإصابة بهشاشة العظام وكيفية علاجها؟

تتميز هشاشة العظام بفقدان كثافة العظام وتدهورها، ما يجعل العظام أكثر هشاشة وسهولة الكسر، ويرصد "الدستور" خلال السطور الآتية العوامل المختلفة التي تسبب هشاشة العظام، من بينها:

العوامل الوراثية

يمكن أن يكون للوراثة دور في زيادة عرضة الشخص للإصابة بهشاشة العظام. إذا كانت هناك تاريخ عائلي للإصابة بالحالة، فقد يكون لذلك تأثير على احتمالية الإصابة.

نقص الهرمونات

انخفاض هرمونات الاستروجين في النساء بعد انقطاع الطمث وانخفاض هرمون التستوستيرون في الرجال يمكن أن يؤدي إلى فقدان كثافة العظام وحدوث هشاشة.

نقص فيتامين D

نقص فيتامين D في الجسم يؤثر على امتصاص الكالسيوم والفوسفور وقوة العظام. قد يكون سوء التغذية أو عدم التعرض للشمس بشكل كافٍ من أسباب نقص فيتامين D.

عوامل النمو

تأثيرات سلبية على نمو وتطوير العظام في سن مبكرة، مثل سوء التغذية أو قلة ممارسة النشاط البدني، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام في المستقبل.

العوامل الحياتية

تعد بعض العوامل الحياتية مسببات لهشاشة العظام، مثل التدخين، واستهلاك كميات كبيرة من الكحول، وقلة ممارسة التمارين الرياضية.

هذه بعض الأسباب المشتركة لهشاشة العظام، وقد يكون هناك عوامل أخرى تؤثر أيضًا. يُنصح بالتشاور مع الطبيب لتقييم حالة شخصية وتحديد عوامل الخطر واتخاذ التدابير المناسبة للوقاية والعلاج.

كيفية علاج هشاشة العظام

يمكن علاج هشاشة العظام من خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات، من بينها:

تغيير نمط الحياة

يمكن تعديل نمط الحياة لتحسين صحة العظام، وذلك من خلال زيادة مستويات التمارين الرياضية الخفيفة والمتوسطة، وتناول نظام غذائي غني بالكالسيوم والفيتامين D.

تناول الأد وية

يمكن تناول أدوية معينة لعلاج هشاشة العظام، ومن هذه الأدوية على سبيل المثال: مثبطات استرداد العظم، وهي أدوية تساعد على تقليل الفقدان العظمي، وزيادة كثافة العظام.

التدخل الجراحي

في حالات متقدمة من هشاشة العظام، يمكن أن يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية لتثبيت العظام أو استبدال المفاصل.

علاج الأسباب الأساسية

في بعض الحالات، يمكن أن يكون علاج الأسباب الأساسية لهشاشة العظام، مثل علاج نقص فيتامين D أو اضطرابات هرمونية، هو الخطوة الأساسية للتحكم في حالة هشاشة العظام.

المتابعة الدورية

يجب على المصابين بالهشاشة العظمية إجراء فحوصات دورية لقياس كثافة العظام وتحديد مستوى التحسن أو التدهور، وفي حالة تدهور الحالة يجب استشارة الطبيب لإجراء التغييرات المناسبة في خطة العلاج.