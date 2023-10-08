الهلال الأحمر الفلسطينى: تسجيل 3 حالات انتهاك بحق الطاقم وإصابة حرجة لأحد عناصرنا

تقدم محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر، بالتعازي لأرواح الشهداء الذين سقطوا منذ صباح الأمس، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، لافتًا إلى أنه حسب المصادر الطبية الرسمية في قطاع غزة فقد أعلنت صباح اليوم عن أن عدد الشهداء وصل إلى ما يزيد على 300 شهيد، وأكثر من 1900 إصابة.

وأضاف أبومصبح، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: إننا نتعامل مع الميدان باعتبارنا الجهة المفوضة في خدمات الإسعاف والطوارئ من خلال الخط الساخن لاستغاثة المواطنين، وتعاملنا مع حوالي 40% من الإحصائيات.

العمل على تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الأراضى الفلسطينية

ونوه المتحدث باسم الهلال الأحمر بأن الوضع يتفاوت بين الحين والآخر، مؤكدًا أنه يتم العمل على تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات انتهاك بحق طاقم الهلال الأحمر، وإصابة حرجة لأحد عناصر الطاقم الطبي، منوهًا بأنه تم استشهاد ثلاثة من مقدمي الخدمة الإسعافية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.