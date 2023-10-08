الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: تسجيل 3 حالات انتهاك بحق الطاقم وإصابة حرجة لأحد عناصرنا

جريدة الدستور

تقدم محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر، بالتعازي لأرواح الشهداء الذين سقطوا منذ صباح الأمس، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، لافتًا إلى أنه حسب المصادر الطبية الرسمية في قطاع غزة فقد أعلنت صباح اليوم عن أن عدد الشهداء وصل إلى ما يزيد على 300 شهيد، وأكثر من 1900 إصابة.

وأضاف أبومصبح، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد: إننا نتعامل مع الميدان باعتبارنا الجهة المفوضة في خدمات الإسعاف والطوارئ من خلال الخط الساخن لاستغاثة المواطنين، وتعاملنا مع حوالي 40% من الإحصائيات.

العمل على تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ فى الأراضى الفلسطينية

ونوه المتحدث باسم الهلال الأحمر بأن الوضع يتفاوت بين الحين والآخر، مؤكدًا أنه يتم العمل على تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات انتهاك بحق طاقم الهلال الأحمر، وإصابة حرجة لأحد عناصر الطاقم الطبي، منوهًا بأنه تم استشهاد ثلاثة من مقدمي الخدمة الإسعافية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 3 حالات انتهاك بحق الطاقم إصابة حرجة لأحد عناصرنا إصابة حرجة تسجيل 3 حالات انتهاك تسجيل

مواد متعلقة

مصدر أمنى: وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

رئيس نادى الأسير الفلسطينى: كل القوى والجبهات تتوحد للدفاع عن أبنائنا فى غزة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع الجارى.. وفرص سقوط أمطار (فيديو)

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد الشهداء لـ313 و1990 جريحًا خلال هجمات الاحتلال

أحمد مظهر.. فارس السينما

13 مساحة فنية تستضيف عروض مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي كاف"

برلماني: تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا

كاتب صحفي: مصر أجرت اتصالاتها مع جميع الأطراف للتهدئة في غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

مدعى الحق المدنى فى "طبيب الساحل": المتهمون خريجو أزهر ودرسوا علوم الدين

مقتل الرائد الإسرائيلى أور يوسف من وحدة المستعربين "دوفدفان".. (صور)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يدعو سكان قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم "فورًا"

الرئيس السابق للموساد: الهجوم فاجأنا وعدد الصواريخ التى أطلقتها حماس يفوق الخيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شركات طيران دولية تلغى رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يدمّر منازل كبار قادة حماس فى غزة

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال 3 آخرين فى الخليل