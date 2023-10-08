الأحد 08 أكتوبر 2023
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سياسي

الشعب الجمهورى يختتم فعاليات النسخة الثالثة من معسكر إعداد القادة من الشباب

فعاليات اليوم الثاني
فعاليات اليوم الثاني

اختتم حزب الشعب الجمهوري فعاليات النسخة الثالثة من معسكر إعداد القادة من الشباب، المقام في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذي نظمته أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة نشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية، والنائبة إيلاريا سمير، والمهندس عمرو عويضة الأمناء المساعدين، بمدينة الغردقة خلال ثلاثة أيام متتالية من شهر أكتوبر، بحضور شبابي من ممثلي أمانات الشباب بعدد من المحافظات.

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وحضر فعاليات ختام النسخة الثالثة من معسكر إعداد القادة كل من اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين تنظيم الحزب، النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، نشأت حتة أمين أمانة الشباب المركزية، النائبة إيلاريا سمير والمهندس عمرو عويضة، الأمناء المساعدين.

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وعلى هامش حفل الختام، قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، إنه منذ انضمامه للحزب سعى لدعم الشباب من خلال خلق شباب مؤهل للقيادة ليكون في الصفوف الأولى من خلال العمل والجهد، مطالبًا بأن يستمر التواصل بين شباب الحزب بجميع المحافظات من أجل تبادل الخبرات.

وأضاف "أبوهميلة" أن خطة الحزب أن يتواجد الشباب في جميع الأمانات لما يمثله ذلك من طاقة إيجابية في تقدم الحزب، لافتًا إلى أن جيل حرب أكتوبر كان بينهم وهو في سن العشرين، وهو ما يؤكد أن الشباب يمكن أن يصنع المستحيل.

ووجّه الأمين العام كل التحية والتقدير لروح الشهيد البطل القائد الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب في 1973، وأرواح القادة الذين استشهدوا في حرب العزة والكرامة التي أعادت الأمن والاستقرار إلى مصرنا الحبيبة.

من جانبه، قال العميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين تنظيم الحزب، إنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحزب استهدف أن يكون جسدًا واحدًا من خلال تعاون الهيئة البرلمانية والأمانة العامة وأعضائه وشبابه في جميع المحافظات.

وكلف "الألفي"، خلال كلمته في ختام معسكر الشباب الثالث، الذي تنظمه الأمانة المركزية بالحزب، بمضاعفة أعداد المشاركين في معسكرات الشباب من 100 إلى 200 شاب بنفس البرنامج على مدار العام.

وأهدى "الألفى"، اللواء محمد صلاح أبوهميلة، أحد المشاركين بحرب أكتوبر بمناسبة مرور 50 عامًا على الانتصار، درع الحزب للتأكيد على الاعتزاز بجهده داخل أروقة الحزب.

وطالب "الألفي" أعضاء الحزب بالتركيز على النشاط السياسي الحزبي والعمل المجتمعي، والأجندة التشريعية لأعضاء الحزب بالبرلمان لأن أحد الأهداف الرئيسية للحزب بناء الكوادر الحزبية الشابة القادرة على تحمل المسئولية .

فيما قال النائب محمد سعيد الدابي، أمين الحزب بالبحر الأحمر، إن الحزب وضع خطة لتطوير مهارات شبابه والعمل على زيادة الوعي الخاص بهم في شتى المجالات، إضافة إلى أن هذا المعسكر يأتي في إطار حرص الحزب على التواصل الدائم وتنمية مهارات الشباب بكافة محافظات الجمهورية .

فيما أكد نشأت حتة، أمين شباب الحزب، أن جميع الشباب لديهم الفرصة للتطلع إلى القيادة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم كل ما تم طرحه من توصيات خلال معسكر الشباب وهو من أهم الأولويات.

وكانت قد بدأت فعاليات المعسكر الشبابي الثالث بمحاضرة "القيادة" التي تناولت أنواع القيادة الشبابية في الإدارة، قدمها الدكتور هاني زكريا، أمين شباب محافظة القليوبية، فيما تفاعل الشباب المشارك مع ورشة عمل قدمها الدكتور عبدالعزيز البحيري أمين شباب محافظة المنوفية، بعنوان "العمل الجماعي"، حثت الشباب على تطبيق استراتيجية التعاون في مختلف المجالات للوصول إلى النجاح المجتمعي والمؤسسي. من جانبه، قدم أحمد الرميلي ورقة عمل تحت مسمى "رؤية مستقبلية للحزب وأمانة الشباب"، والتي تناولت أهم التوصيات والمبادرات المجتمعية التي يتمنى الشباب تطبيقها في الحياة الحزبية.

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كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من المعسكر محاكاة للانتخابات البرلمانية والمحلية، خلال المحاضرة التي قدمها الدكتور هاني زكريا، أمين شباب الحزب بمحافظة القليوبية، بمشاركة الدكتور أحمد نجم، أمين التقييم والمتابعة بمحافظة الشرقية، والدكتور عبدالعزيز البحيري، أمين شباب الحزب بمحافظة المنوفية، يأتي ذلك في إطار مواصلة الحزب عقد معسكراته الشبابية لإعداد القادة، التي ترعاها أمانة الشباب المركزية بقيادة الدكتور حسين البسيوني، من أجل تحسين مهارات الحوار في سبيل الوصول لمستوى متميز من الشباب القيادي داخل المجتمع.

حزب الشعب الجمهوري اعداد القاده الشباب المحافظات اللواء محمد صلاح أبوهميلة

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