أستاذ دراسات دولية: الصين لا تعترف بإسرائيل.. وهناك اهتمام بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، إن الصين كانت من أولى الدول التي استقبلت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وقدمت الدعم اللازم للقضية طوال فترة طويلة من الصراع العربي الإسرائيلي.

العرب يقاتلون كما نقاتل نحن في الصين بـتايوان

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، (أن الصين كانت ترى في إسرائيل قاعدة متقدمة للإمبريالية، بمعنى أنها تقول إن العرب يقاتلون كما نقاتل نحن في الصين بفورموزا "تايوان"، منوهًا بأن نظرة الصين بفعلة العرب تتقاطع مع نظرتهم إلى تايوان وخصوصية ذلك الأمر).

وأشار إلى أن الصين كانت الدولة الوحيدة من دول الأعضاء الخمس في مجلس الأمن الدولي التي لا تعترف بإسرائيل، وتقف مع بالقضية الفلسطينية باهتمام، منوهًا بأن الموقف الصيني ربما أسس لبناء ثقة بين بكين والدول العربية.