الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إذاعة أمريكية: القاهرة وسيط تاريخى فى حل النزاعات بين إسرائيل وفلسطين

القصف الاسرائيلي
القصف الاسرائيلي على غزة

قالت إذاعة "فويس أوف أمريكا"، إن مصر لطالما كانت وسيطًا تاريخيًا رئيسيًا في حل النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرة إلى التعويل على دور القاهرة لإحلال الهدوء في القطاع في ظل التصعيد الجاري. 

مساع لاحتواء التوتر فى قطاع غزة

وقالت الإذاعة الأمريكية في تقرير لها، إن الرئيس  عبدالفتاح السيسي حذر من "حلقة مفرغة" من العنف بعد أن شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل، التي ردت بغارات جوية مدمرة على غزة.

وتابعت الإذاعة الأمريكية، أن القاهرة كانت تاريخيًا وسيطًا رئيسيًا في النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قال إن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا “تنسيق الجهود لوقف التصعيد في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

txt

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 256 مع تواصل هجمات إسرائيل على غزة

 

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئس السيسي "حذر من خطورة تدهور الوضع وانزلاقه إلى مزيد من العنف وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوترات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".

وكانت وزارة الخارجية ناشدت في وقت سابق "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ممارسة أعلى درجات ضبط النفس".

وأجرى وزير الخارجية السفير سامح شكري، سلسلة من المكالمات، بما في ذلك مع نظرائه في الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، لحشد "الجهات الدولية الفاعلة" "للتدخل الفوري".

وقالت وزارة الخارجية، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث “الجهود الدولية والإقليمية التي يجب بذلها لاحتواء الوضع ووضع حد للعنف والخسائر في الأرواح”.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف شددا على “ضرورة الوقف الفوري للتصعيد” قبل اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأحد.

ودعا شكري مجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسئوليته" و"وضع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق الفلسطينية".

txt

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يدعو سكان قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم "فورا"

أشهر من العنف

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعرب الرجلان "عن قلقهما العميق إزاء التدهور التدريجي والخطير للأحداث".

وبشكل منفصل، حذر الصفدي من "تفجر" الأوضاع "خاصة في ظل ما تشهده مدن ومناطق الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

فويس اوف امريكا القاهرة قطاع غزة غزة الفلسطينيين إسرائيل النزاعات

مواد متعلقة

صحيفة هندية: مصر الوجهة الجديدة للمستثمرين العقاريين واقتصادها يستعد للدخول فى فترة من الاستقرار النسبى

الجيش الإسرائيلى يقصف مناطق لبنانية ويغلق المنتجعات القريبة من الحدود الشمالية

أسرى الاحتلال في قبضة الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة (فيديو)

وزير الطاقة القبرصي: مصر طورت البنية التحتية في شرق البحر الأبيض المتوسط

تقرير أمريكي: مصر من أرخص 20 دولة في تكاليف الإقامة خلال 2023

بيزنس إنسايدر: مصر ضمن أفضل 10 وجهات جذب سياحي في إفريقيا

"هأرتس": إسرائيل في حالة حرب وانهيار مفهوم الدفاع العملياتي مع حدود غزة

بعد اعتزام موسكو إلغاء التصديق عليها.. أبرز مواد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الأكثر قراءة

مصدر أمنى: وفاة 2 بأحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

مدعى الحق المدنى فى "طبيب الساحل": المتهمون خريجو أزهر ودرسوا علوم الدين

مقتل الرائد الإسرائيلى أور يوسف من وحدة المستعربين "دوفدفان".. (صور)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يدعو سكان قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم "فورًا"

الرئيس السابق للموساد: الهجوم فاجأنا وعدد الصواريخ التى أطلقتها حماس يفوق الخيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شركات طيران دولية تلغى رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يدمّر منازل كبار قادة حماس فى غزة

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال 3 آخرين فى الخليل