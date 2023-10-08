إذاعة أمريكية: القاهرة وسيط تاريخى فى حل النزاعات بين إسرائيل وفلسطين

قالت إذاعة "فويس أوف أمريكا"، إن مصر لطالما كانت وسيطًا تاريخيًا رئيسيًا في حل النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرة إلى التعويل على دور القاهرة لإحلال الهدوء في القطاع في ظل التصعيد الجاري.

مساع لاحتواء التوتر فى قطاع غزة

وقالت الإذاعة الأمريكية في تقرير لها، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من "حلقة مفرغة" من العنف بعد أن شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل، التي ردت بغارات جوية مدمرة على غزة.

وتابعت الإذاعة الأمريكية، أن القاهرة كانت تاريخيًا وسيطًا رئيسيًا في النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قال إن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا “تنسيق الجهود لوقف التصعيد في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئس السيسي "حذر من خطورة تدهور الوضع وانزلاقه إلى مزيد من العنف وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوترات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".

وكانت وزارة الخارجية ناشدت في وقت سابق "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ممارسة أعلى درجات ضبط النفس".

وأجرى وزير الخارجية السفير سامح شكري، سلسلة من المكالمات، بما في ذلك مع نظرائه في الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، لحشد "الجهات الدولية الفاعلة" "للتدخل الفوري".

وقالت وزارة الخارجية، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث “الجهود الدولية والإقليمية التي يجب بذلها لاحتواء الوضع ووضع حد للعنف والخسائر في الأرواح”.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف شددا على “ضرورة الوقف الفوري للتصعيد” قبل اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي الأحد.

ودعا شكري مجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسئوليته" و"وضع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق الفلسطينية".

أشهر من العنف

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعرب الرجلان "عن قلقهما العميق إزاء التدهور التدريجي والخطير للأحداث".

وبشكل منفصل، حذر الصفدي من "تفجر" الأوضاع "خاصة في ظل ما تشهده مدن ومناطق الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".