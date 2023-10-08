الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

عمليات طوفان الأقصى
عمليات طوفان الأقصى

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن حصيلة أولية لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس.

 

واندلع تصعيد جديد بين إسرائيل وقطاع غزة، بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها حركة حماس التي أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في أراضٍ إسرائيلية وأسرت إسرائيليين.


ووفق الجيش الإسرائيلي فإنه منذ الساعة السادسة صباح السبت "أكثر من 3000 صاروخ أطلقتها حماس في غزة باتجاه إسرائيل".

 

وأوضح أنه "تم اجتياح أكثر من 20 تجمعًا سكانيًا في جنوب إسرائيل من قبل نشطاء حماس، حيث هاجموا المنازل واقتحموها وقتلوا المدنيين".

 

وأشار إلى أنه "تم اختطاف مدنيين وجنود إسرائيليين واحتجازهم كرهائن في غزة".

 

ولفتت إلى أن هناك "أكثر من 200 ضحية، وأكثر من 1000 جريح".

 

من جانبها، أعلنت الصحة الإسرائيلية أن هناك 1590 مصابًا من بينهم 293 حالتهم خطيرة خلال هجمات السبت، كما تحدث إعلام إسرائيلي عن أكثر من 300 قتيل حصيلة هجمات السبت حتى الآن.

 

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل يوناتان شتاينبرج، قائد لواء ناحال، خلال مواجهات مع مسلحين في معبر كرم أبو سالم.

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