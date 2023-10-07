جميل عفيفى: "حياة كريمة" مشروع متكامل وغير مسبوق فى مصر أو خارجها

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن مبادرة حياة كريمة غيّرت سلوك المواطن ونظرته للحكومة، فالدولة وصلت إليه وتقدم له الخدمات في مركزه، مشيرًا إلى أنه كان حتى يستخرج بطاقة رقم قومي كان يقطع الكثير من المسافات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة زادت من ولاء المواطن وانتمائه للدولة، لأنه رأى أن الدولة استطاعت الوصول له وقدمت له الخدمات التي كان محرومًا منها لفترات طويلة.

توفير فرص عمل للشباب

وأكد أن كل من يعمل في مبادرة "حياة كريمة" يكون من أبناء المحافظة، ما أدى لتوفير فرص عمل لأفراد كثيرين، كما أنه تمت مساعدة المواطنين في عمل مشروعات صغيرة من خلال التسهيلات التي قُدمت لهم، مؤكدًا أنه توجد مبادرات صحية وقوافل طبية تجوب القرى للكشف المبكر عن الأمراض وهذا مهم جدًا للاهتمام بصحة المواطن.

وتابع، أن هناك اهتمامًا بالنوادي الرياضية حتى نُخرج جيلًا جيدًا من الرياضيين، فالمبادرة هي مشروع متكامل وغير مسبوق في مصر أو خارجها.