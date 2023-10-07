عماد الدين حسين: برامج الحماية الاجتماعية هدفها إنقاذ الداخل من الظروف الاقتصادية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن البعض يختزل جهود الدولة في الحماية الاجتماعية في تكافل وكرامة، والذي يمثل جزءًا بسيطًا مما تنفقه الدولة في مشاريع الحماية الاجتماعية ومنها الدعم الموجه للمواد التموينية والمرأة المعيلة وغيرها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك فرقًا بين مفهوم الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، فالحماية جزء من العدالة التي نسعى إليها ونستهدف تحقيقها والحماية هي حماية الداخل من الظروف الاقتصادية، أما العدالة فهي مفهوم أوسع لمحاربة الفقر.

وأكد أن أحد أهم مشروعات الحماية الاجتماعية هو مشروع حياة كريمة، وإذا طبق بنفس الطريقة التي تحدث بها الرئيس السيسي سيكون له أثر كبير في العدالة الاجتماعية من بناء المستشفيات والطرق والمباني الخدمية والرياضية وغيرها.

ترحيب دولي كبير بمبادرة "حياة كريمة"

وأشار إلى أنه عندما تم إطلاق المبادرة كان هناك ترحيب دولي كبير بها من مؤسسات التمويل الدولي مثل صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه من سوء الحظ الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي والتي أثرت على العديد من دول العالم ومنها مصر والتعافي من هذه الأزمة سيعيد قوة هذه المبادرة من جديد.