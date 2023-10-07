السبت 07 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس لص الأعمدة والعلامات الإرشادية وشريكه في الخليفة 4 أيام

حبس
حبس

أمرت نيابة الخليفة بحبس مسجل خطر وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة العلامات الإرشادية والأعمدة من على الطرق وبيعها لشريكه في مصر القديمة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تتابع الحالة بدائرة القسم، وقد تمكنت من ضبط مسجل خطر وبحوزته لوحة إرشادية مجهولة المصدر ومفك.

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على الفور تم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة وبمواجهته أمام رئيس مباحث الخليفة، عن مصدرها اعترف بسرقتها من إحدى المناطق بدائرة القسم بأسلوب الفك باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

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كما أقر المتهم في اعترافاته بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأعمدة الحديدية بذات الأسلوب واعترف بارتكاب العديد من وقائع السرقة والتصرف في المضبوطات بالبيع لدى (مالك مخزن – كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سيئ النية "له معلومات جنائية").

تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن على (عدد من الأعمدة الحديدية "مجهولة المصدر").. وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المتهمين إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

نيابة الخليفة حبس مسجل خطر العلامات الإرشادية تحريات المباحث قسم شرطة الخليفة ضبط مسجل خطر

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