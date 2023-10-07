إصابة 5 أشخاص في حريق داخل منزل بشبين القناطر بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص فى حريق هائل شب في منزل مكون من 4 طوابق في قرية نوى بشبين القناطر بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغًا بوقوع حريق هائل في منزل من ٤ طوابق بقرية نوى دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين

وبالمعاينة تبين إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتبين أن الحريق شب في منزل من 4 طوابق في قرية نوى والطابق الأرضي به سوبر ماركت بسبب ماس كهربائي وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بعقار بحي الشباب دائرة قسم شرطة أول العبور، والذي أسفر عن وفاة زوجة مالك الشقة ونجلها، إثر إصابة الأولي بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 85%، والثاني بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، وكذا إصابة مالك الشقة بحروق باليدين والوجه، ونجلة مالك الشقة بكسر بالقدم، وتلف محتويات الشقة.

وأوضحت التحريات، أن الحريق نشب عمدا وذلك بناء علي ما كشفه المعمل الجنائي إثر وجود مواد معجلة للاشتعال، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. س. ا"، 36 سنة، عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات، خطيب المصابة الأخيرة سابقا، وذلك بسبب قيام أسرة المجني عليها بفسخ الخطبة من المتهم بناءا علي رغبتها، ونشب خلاف بينهم بسبب رفض أهليتها رد المتعلقات التي قام المتهم بإهدائها لنجلتهم خلال فترة الخطوبة.

وتابعت التحريات، أن المتهم قرر الانتقام من أسرة خطيبته، وذلك بإشعال النيران بعفش الزوجية الخاص بخطيبته والموجود بصالة الشقة، فقام بملئ جركن بنزين من أحد محطات الوقود وتوجه ليلا للعقار، وظل منتظرًا أعلي سطح العقار إلى ساعة متأخرة من الليل وقام بسكب البنزين داخل الشقة من أسفل باب الشقة، وأضرم النيران وفر هاربًا.



وكانت قد شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وإصابة 2 أخرين، في حريق شب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها، وسؤال مالك الشقة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.