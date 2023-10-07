"الوطنية للانتخابات": المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى الوحيد الذى قدّم أوراقه حتى الآن

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن إعادة تشكيل الهيئة كان بسبب استكمال بعض الأعضاء لمددهم القانونية.

المستشار أحمد بنداري: طلب الترشح للرئاسة ينتهي يوم 14 أكتوبر

وأضاف بنداري في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC" أن الترشح على منصب رئيس الجمهورية وفقًا للجدول الزمني للهيئة بدأ من يوم 5 أكتوبر وينتهي في يوم 14 أكتوبر.

وتابع: "نحن في اليوم الثالث وتقدم اليوم الممثل القانوني للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي وقدم أوراق طلب الترشح وبرفقته الأوراق المطلوبة مع طلب الترشح، وهذا هو المرشح الوحيد الذي قدم حتى هذه اللحظة".

وأشار إلى أن اللجنة تنعقد يوميًا منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء ولم يتقدم سوى المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي ومعه كل الأوراق المطلوبة".