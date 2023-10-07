الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى غزة تكشف تداعيات أحداث "طوفان الأقصى"

أحداث غزة
أحداث غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إنه قبل لحظات من الآن كان هناك استهداف لقطاع شمال غزة، كما أن منطقة رفح تتعرض لقصف عنيف للغاية حاليًا، فضلًا عن تدمير عدد من المنازل في مناطق رفح وتل الهواء والزيتون، كما أن هناك أنباء أولية تتحدث عن استهداف منزل في شمال قطاع غزة، مكون من 6 طوابق.

وأضافت "عوكل"، مساء يوم السبت، أنه يحدث الآن استهداف واضح لسيارات الإسعاف في منطقة شمال شرق جبلاية، وهناك عدد من الاستهدافات العنيفة في الدقائق القليلة الماضية، وما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء القطاع.

وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في غزة، أن هناك إلقاء لعدد من القنابل الضوئية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كما بدأت الأجواء في غزة تتجه نحو التصعيد بشكل أكبر، وهناك أيضًا قصف في منطقة الشاطئ، لكن لم يتم تحديد المكان الذي تم استهدافه بشكل واضح. 

فلسطين غزة إسرائيل فلسطين اليوم أحداث فلسطين اليوم القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟