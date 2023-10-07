مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى غزة تكشف تداعيات أحداث "طوفان الأقصى"

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إنه قبل لحظات من الآن كان هناك استهداف لقطاع شمال غزة، كما أن منطقة رفح تتعرض لقصف عنيف للغاية حاليًا، فضلًا عن تدمير عدد من المنازل في مناطق رفح وتل الهواء والزيتون، كما أن هناك أنباء أولية تتحدث عن استهداف منزل في شمال قطاع غزة، مكون من 6 طوابق.

وأضافت "عوكل"، مساء يوم السبت، أنه يحدث الآن استهداف واضح لسيارات الإسعاف في منطقة شمال شرق جبلاية، وهناك عدد من الاستهدافات العنيفة في الدقائق القليلة الماضية، وما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء القطاع.

وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في غزة، أن هناك إلقاء لعدد من القنابل الضوئية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، كما بدأت الأجواء في غزة تتجه نحو التصعيد بشكل أكبر، وهناك أيضًا قصف في منطقة الشاطئ، لكن لم يتم تحديد المكان الذي تم استهدافه بشكل واضح.