أنشيلوتى: أداء بيلينجهام فاجأنى وأنا مستمتع بأداء الفريق

أشاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بالأداء الذي قدمه فريقه في مباراة اليوم ضد أوساسونا.

وانتصر ريال مدريد على أوساسونا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني بأربعة أهداف دون رد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقب المباراة: "عندما تكون في بيئة صحية فمن السهل أن تقدم أفضل أداء لديك، لاعبونا صغاؤر في السن وأذكياء ومحاربين، أنا أستمتع بهذه البيئة".

وأضاف: "جود بيلينجهام جعلنا ننسى أنه مازال في سن الـ20، إنه لاعب ناضح ويتعلم بسرعة كبيرة، هو سعيد هنا ويستمتع باللحظة".



وعن لوكا مودريتش، قال: "كما هي العادة، الكثير من الجودة والالتزام، حصوله على تصفيق كثير أمر عادي بسبب أدائه الحالي وما يقدمه للنادي".



وعاد للحديث عن بيلينجهام قائلًا: "يجب على الناس أن يدركوا أنه لاعب وسط ملعب ليس مهاجمًا".



ويتصدر بيلينجهام ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 8 أهداف في الوقت الحالي، متفوقًا على أقرب ملاحقيه تاكيفوسا كوبو، لاعب فريق ريال سوسيداد، صاحب المركز الثاني بخمسة أهداف بفارق 3 أهداف.



وشارك الفرنسي أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع بتشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم، وعن ذلك علق كارلو ضاحكًا: "في يوم من الأيام سيلعب كامافينجا كظهير أيسر وتشواميني كقلب دفاع".



وانضم جود بيلينجهام لصفوف فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي بروسيا دورتموند الألماني، بعقد ممتد حتى عام 2029، وبدأ مسيرته ضمن صفوف شباب بيرمنجهام وانتقل للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2019 ثم انضم لبروسيا دورتموند في صيف عام 2020.

ولعب بيلينجهام 10 مباريات بقميص ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري، وسجل 10 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.