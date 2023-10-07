ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا برباعية فى مرمى أوساسونا

سحق ريال مدريد ضيفه أوساسونا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني، بأربعة أهداف دون رد.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في المستوى المتوسط بين كلا الفريقين.

وسجل جود بيلينجهام هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة التاسعة بعدما راوغ مدافع أوساسونا على حدود منطقة الجزاء وتبادل التمرير مع زميله فريدريكو فالفيردي واخترق منطقة جزاء أوساسونا وسدد الكرة على يسار الحارس.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرة واحدة على المرمى من محاولتين في الشوط الأول، فيما لم يححكصل أي من محاولات فريق أوساسونا الخمسة للمرمى وخرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق أوساسونا.

وفي الشوط الثاني استمر استحواذ لاعبي ريال مدريد على مجريات اللعب، وكثفوا محاولاتهم الهجومية وقدموا أداءً أقوى وفاعلية على المرمى.

وأضاف بيلينجهام ثاني أهدافه وثاني أهداف فريقه في الدقيقة 54 من عمر المباراة، واستمرت المحاولات الهجومية للفريق الملكي حتى سجل فينسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 65.

ومنح فينسيوس تمريرة لخوسيلو داخل منطقة جزاء أوساسونا وانفرد بحارس المرمى وسدد الكرة على يمينه وسكنت الشباك في الدقيقة 70.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وأظهروا رغبة قوية في تسجيل الهدف الخامس وزيادة فارق الأهداف.

وسدد لاعبو ريال مدريد 9 كرات على المرمى من 19 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل تسديدة من 7 محاولات لفريق أوساسونا وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع مثلها.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في مجمل المباراة بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق أوساسونا.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ24 نقطة في صدارة جدول الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر.