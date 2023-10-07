الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. بيلينجهام يواصل التألق ويمنح الريال التقدم على أوساسونا

بيلينجهام
بيلينجهام

تقدم ريال مدريد على نظيره أوساسونا بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم السبت في الليجا.

هدف الشوط الوحيد سجله الإنجليزي جود بيلينجهام بالدقيقة 9، بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد فاصل مهاري.

تشكيل الريال أمام أوساسونا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفخال، تشاوميني، روديجير، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينسيوس، خوسيلو

ويُعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية حقيقية في مباراة أوساسونا، حيث إنه يفقد خدمات ناتشو فيرنانديز بسبب عقوبة الإيقاف لطرده في الجولة السابقة أمام جيرونا، إضافة لعدم تمكن النمساوي ديفيد ألابا من اللحاق بالمباراة بسبب عدم تعافيه من الإصابة، لذا يُفاضل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق، بين الفرنسيين أوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي، للبدء في مركز قلب الدفاع، بجوار الألماني أنطونيو روديجر.

وتبوأ ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما نجح في الفوز على جيرونا بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده لـ21 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة، فيما يأتي أوساسونا عاشرًا برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن يلاقي برشلونة نظيره غرناطة، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "لوس كارمينيس".

كان برشلونة قد انتصر في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني على نظيره إشبيلية بهدف دون رد، ويحتل حاليًا البلوجرانا المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد غرناطة في المركز 19 برصيد 5 نقاط.

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