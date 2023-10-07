الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهمون بسرقة سيارة فى مطروح: كنا ننوى تغيير ملامحها لبيعها

حبس
حبس

قررت نيابة مطروح حبس سائق عاطل وعامل متهمين بسرقة سيارة ملاكي، من أسفل مسكن أحد المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة لهما.

اعترافات اللصوص

وأقر المتهمان بسرقة السيارة أنهما كانا ينويان تغيير ملامح السيارة لبيعها لدى شريكهم الثالث، والذي يعمل بمحل كاوتش، ولكن الأجهزة الأمنية ضبطتهم قبل تغيير ملامح السيارة تمهيدا لبيعها.

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وأقر المتهمان بأنهما قاما بسرقة السيارة أثناء توقفها أسفل منزل مالكها، عقب قيامهما برصد مكانها أكثر من مرة تمهيدًا لتنفيذ السرقة.

بلاغ بسرقة سيارة

كان قد تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" بسرقة سيارته الملاكى حال توقفها أمام مسكنه.

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تحريات الأمن العام

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "سائق وعاطل" وقيامهما بتسليم السيارة لـ"عامل بمحل كاوتش- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية" لتغيير هيئتها وبيعها.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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