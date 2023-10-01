الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة في المنيا

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكي بالإكراه بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة المنيا من حاصل علي بكالوريوس- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقيام مجهولين باستقلال السيارة قيادته لتوصيلهما من مدينة العبور بالقليوبية لدائرة مركز شرطة أسيوط عن طريق أحد التطبيقات وحال سيره بدائرة المركز طلبا منه التوقف.

وقاما بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزتهما والاستيلاء على السيارة ولدى قيامه بمنعهما وتعلقه بها أُصيب بسحجة بإحدى قدميه إلا أنهما تمكنا من الاستيلاء عليها ولاذا بالهرب بها.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى المنيا وأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم السيارة المستولى عليها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المنيا سيارة ملاكي القبض وزارة الداخلية تطبيق أخبار الحوادث

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