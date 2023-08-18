كشف ملابسات فيديو سرقة سيارة فى التجمع الأول

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو، يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة سيارة بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكي عن طريق كسر الزجاج الخلفي، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانصرافه مستقلاً سيارة ملاكي قيادته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، واعترف بشروعه فى سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.