الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"قوتى فى عز ضعفى".. هكذا احتفل مصطفى جاد بعيد ميلاد زوجته كارمن سليمان

كارمن سليمان ومصطفى
كارمن سليمان ومصطفى جاد

وجّه الملحن الغنائي مصطفى جاد، رسالة حب لزوجته المطربة كارمن سليمان في عيد ميلادها والذي يحل اليوم السبت 7 أكتوبر.

 

ونشر مصطفى جاد عددًا من الصور التي تجمعه بكارمن سليمان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "صاحبتي وشريكة حلمي وحياتي كلها وروح قلبي وسندي وقوتي في عز لحظات ضعفي.. بحبك فوق ما تتخيلي.. بس إنتي أكيد عارفة.. صح Happiest Birthday My Soulmate".

 

زواج كارمن سليمان ومصطفى جاد

وتزوجت كارمن سليمان من الملحن مصطفى جاد في عام 2017 وذلك بعد قصة حب قوية جمعت بينهما وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني بحضور كوكبة كبيرة من النجوم ومنهم كل من الديفا سميرة سعيد والكابتن أحمد حسن ولطيفة بكرى ومينا عطا ومحمد شاهين ومحمد رحيم وفاطمة الشاذلى وغيرهم.

 

ويحل اليوم عيد ميلاد المطربة كارمن سليمان الـ29 والتي ولدت في عام 1994 وهي مطربة مصرية فازت بلقب "نجمة العرب" من برنامج آراب أيدول للموسم الأول، وذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب آراب أيدول ووصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة.

 

وطرحت كارمن سليمان ألبومها الأول بعنوان "أخباري" من كلمات الشاعر السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ في فبراير عام 2014 وضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة.

 

آخر أعمال كارمن سليمان الغنائية

وطرحت المطربة كارمن سليمان الأيام الماضية أغنية بعنوان "روقاني"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاح.

كارمن سليمان المطربة كارمن سليمان لملحن الغنائي مصطفى جاد مصطفى جاد روقاني كارمن سليمان ومصطفى جاد

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