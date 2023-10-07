الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسني يستعيد ذكريات أغنية "لينا حياة بعدين": "كان نفسي تاخد حظها أكتر"

تامر حسني
تامر حسني

شارك النجم تامر حسني جمهوره بوستر أغنية “لينا حياة بعدين” والتي طرحها منذ ثلاث سنوات كتتر مسلسل “مدرسة الحب”.

 

وعلق تامر حسني على بوستر الأغنية قائلا: “أغنية لينا حياة بعدين من أحلى الأغاني اللي قدمتها وكان نفسي تاخد حظها أكتر من كده يا ترى تعرفوها؟”.

 

وتعاون تامر حسني في أغنية “لينا حياة بعدين” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن شريف بدر والموزع الموسيقي هيثم راضي.

 

أخر أعمال تامر حسني الغنائية

وطرح تامر حسني مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان “حوا” على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة أسيل عمران عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

 

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