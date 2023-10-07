بعد بيانه ضد مصر.. نائبة: توجد علاقات وثيقة بين الاتحاد الأوروبى وجماعة الإخوان

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري، إن بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر يوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام في ذلك التوقيت تحديدًا، فهي بيانات مرسلة تصدر بصفة دورية عن البرلمان الأوروبي.



وأضافت "رشاد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة صدى البلد، أنه في نوفمبر 2022، صدر بيانًا يشمل نفس الفحوى من قبل الاتحاد الأوروبي، كما يجب أن نؤكد دائمًا بوجود علاقات وثيقة بين الاتحاد الأوروبي وجماعات الإخوان الإرهابية، والتي تمتلك طرقًا لصنع القرار داخل البرلمان الأوروبي، كما تتلقى تمويلات دائمة منه.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ما حدث له علاقة بالانتخابات الأوروبية، في جميع الأحوال نرى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول دائمًا العودة إلى المشهد المصري من خلال البيانات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي، وبالعودة إلى التاريخ من خلال النظر إلى التنافر بين السلطة داخل البرلمان الأوروبي بين اليمين المتطرف واليسار الشعبوي.