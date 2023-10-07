الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شتوتجارت يعبر فولفسبورج ويتصدر البوندسليجا.. ودورتموند يرتقي لمركز الوصيف

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

اقتنص شتوتجارت صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ضيفه فولفسبورج 3 /1 اليوم السبت في المرحلة السابعة في الوقت الذي صعد فيه بوروسيا دورتموند لمركز الوصيف بفوزه المثير أيضا على ضيفه يونيون برلين 4 /2.

وفي باقي المباريات فاز دارمشتاد على مضيفه أوجسبورج 2 /1 وتعادل لايبزج سلبيا مع ضيفه بوخوم.

وعلى ملعب  مرسيدس بينز ارينا، سجل المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، ثلاثة اهداف (هاتريك) ليقود شتوتجارت للفوز على ضيفه فولفسبورج 3 /1.

وتقدم فولفسبورج بهدف حمل توقيع يانيك جيرهاردت في الدقيقة 38 لكن في الشوط الثاني رد جيراسي بثلاثة أهداف لشتوتجارت في الدقائق 67 و78 و81.

الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الوصيف ونقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الرابع.

ويلتقي ليفركوزن غدا الأحد مع ضيفه كولن وبعدها يلتقي بايرن ميونخ مع ضيفه فرايبورج.

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دورتموند يحوّل تأخره إلى فوز مثير على يونيون برلين

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، انتهى الشوط الأول بتأخر دورتموند 1 /2 حيث تقدم نيكلاس فولكروج بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة لكن يونيون برلين رد بهدفين حملا توقيع روبن جوسينس في الدقيقة التاسعة والمدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني انتفض دورتموند وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق نيكو شلوتيربيك في الدقيقة 49 وجوليان براندت في الدقيقة 54 وجوليان رايرسون في الدقيقة 71.      

وعلى ملعب إمبولس أرينا تقدم دارمشتاد بهدفين حملا توقيع تيم سكارك في الدقيقة 52 وتوبياس كيمبى من ضربة جزاء في الدقيقة 70 ثم رد أوجسبورج بهدف عن طريق إرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد دارمشتاد إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر أوجسبورج عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

شتوتجارت مباراة شتوتجارت وفولفسبورج بورسيا دورتموند يونيون برلين الدورى الألماني

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