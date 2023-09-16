البوندزليجا.. ريمونتادا من دورتموند ولايبيزج يكتسح أوجسبورج

حقق لايبزج فوزا مقنعا على ضيفه أوجسبورج 3 -0، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم لايبزج في الدقيقة السادسة عن طريق تشافي سيمونز، قبل أن يضيف لويس أوبيندا الهدف الثاني في الدقيقة11.



وفي الدقيقة 27 سجل دايفيد راوم الهدف الثالث لفريق لايبزج.



ورفع لايبزج رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف كل من باير ليفركوزن المتصدر وبايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.



على الجانب الأخر تجمد رصيد أوجسبورج عند نقطتين في المركز الثاني عشر.



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق بوروسيا دورتموند فوزا مثيرا على مضيفه فرايبورج 4 - 2.



وتقدم دورتموند عن طريق ماتس هوملز في الدقيقة 11، قبل أن يسجل لوكاس هولير هدف التعادل لفرايبورج في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.



وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل نيكولا هوفلر الهدف الثاني لفرايبورج، غير أن دورتموند نجح في إدراك التعادل عن طريق دونيل مالين في الدقيقة 60.



وعاد هوملز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الدقيقة 88، فيما أضاف ماركو ريوس الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ونجح دورتموند في خطف ثلاث نقاط مثيرة رفعت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند ست نقاط في المركز التاسع.



ونجح شتوتجارت في تحقيق الفوز 3 -1 في المباراة التي جمعته بمضيفه ماينز.



ويدين شتوتجارت بالفضل في الفوز إلى مهاجمه سيرهو جيراسي الذي سجل ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 56 و84 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما سجل ليوناردو مارتينيز هدف ماينز الوحيد في الدقيقة 69.



ورفع شتوتجارت رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف لايبزج صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ماينز عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).



وفي مباراة أخرى، فاز هوفنهايم على مضيفه كولون 3-1.



وتقدم هوفنهايم في الدقيقة الأولى عن طريق أندري كراماريتش، قبل أن يضيف فلوريان جريليتش الهدف الثاني في الدقيقة 28، فيما سجل ماكسيمليان بيير الهدف الثالث في الدقيقة 52.



وسجل دايفي سلكه هدف كولون الوحيد في الدقيقة 61.



ورفع هوفنهايم رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كولون عند نقطة في المركز السادس عشر.



وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز فولفسبورج على ضيفه يونيون برلين 2 /1.



وتقدم فولفسبورج في الدقيقة 12 عن طريق يوناس ويند، قبل أن يدرك روبن جوسينز التعادل ليونيون برلين في الدقيقة 28.



وفي الدقيقة 30 سجل يواكيم ماهلي الهدف الثاني لفولفسبورج.



ورفع فولفسبورج رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند ست نقاط في المركز الثامن.