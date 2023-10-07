فعاليات متنوعة لقصور الثقافة بالبحر الأحمر فى ذكرى نصر أكتوبر

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، شاركت فرقة الغردقة للفنون الشعبية في احتفالات ومراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بمدينة الغردقة، حيث قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بحضور سوسن عبد الرحيم، مدير عام الثقافة بالبحر الأحمر، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني، وسلام الشهيد، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.

وضمن البرنامج المعد بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقد قصر ثقافة الغردقة اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب برئاسة الشاعر فرج الضوي، بحضور لفيف من شعراء وبراعم النادي وتخلل اللقاء إلقاء عدد متنوع من القصائد عن نصر أكتوبر وفقرات عزف على العود لكل من الفنان محمد عمر والفنان كارم محمود.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر مكاسب وإنجازات" شارك بها عبد السلام علي سيد، مدير مركز إعلام القصير سابقا، تحدث فيها عن حرب أكتوبر وأنها تعتبر نصر العزة والكرامة وأثبتت للعالم قدرة المصريين على التخطيط الجيد وصولا للنصر. وأشار إلى أهم مكاسبها المحافظة على الروح المعنوية لرجال القوات المسلحة واستعادة الثقة بالنفس، مؤكدا أنها ستبقى واحدة من الذكريات الخالدة والمضيئة في تاريخ مصر، إلى جانب ذلك أقيمت ورشة فنون فنون تشكيلية للأطفال عن حرب أكتوبر المجيدة باستخدام ورق البرستول وألوان الفلوماستر بعنوان "أكتوبر في عيون أطفالنا" مع مدربة الورشة أسماء محمد.

وقدم قصر ثقافة رأس غارب ورشة رسم للأطفال، بجانب شرح خريطة سيناء وتطور المعدات الحربية من موسوعة الطفل مع آمال حسين، وقام الأطفال برسمها، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الإيمان بالله أساس النصر"، قدمها الشيخ أحمد الطاهر، ثم ألقى الشاعر الكبير الحسن عباس مسعود قصيدة عن أكتوبر.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية بمناسبة انتصارات أكتوبر، وقدم الشاعر بركة فنجرى عدة قصائد منها "في حب مصر، عبرنا القنال، ولا لن يموت الحب، بالإضافة إلى ورشة فنية "تعليم الرسم بالقلم الرصاص"، بالتعاون مع مدرسة الزهراء الابتدائية بسفاجا مع الفنان التشكيلي إبراهيم عبد الله.

واستمرت الفعاليات المكثفة للفرع احتفالًا بذكرى النصر، حيث أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا بالتعاون مع إدارة أوقاف سفاجا احتفالية بهذه المناسبة، تضمنت محاضرة بعنوان "ذكرى نصر أكتوبر" قدمها الشيخ أحمد طلعت إمام وخطيب بالأوقاف، كما نفذت ورشة فنون تشكيلية لمظاهر أكتوبر.

وأقام بيت ثقافة سفاجا احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر العظيم بدأت بمحاضرة بعنوان "نصر أكتوبر العظيم" قدمها الشيخ سالم خلف الله سالم، قائلا: كلما حلت ذكرى أكتوبر تذكرت شعوب العرب أبطالها الذين كانوا جسدًا واحدًا، كتبوا معًا مجدًا خالدًا لأجيال تتوارث الانتصار العظيم، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشعراء جمال إسماعيل وقصيدة "نصر أكتوبر" والشاعر محمد سعد وقصيدة "مصر"، والشاعر شاذلي عبد العزيز، وقصيدة "وصية شهيد"، وغيرها، وأعقب ذلك فقرة عزف على الناي للفنان محمود عزازي.