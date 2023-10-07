الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فعاليات متنوعة لقصور الثقافة بالبحر الأحمر فى ذكرى نصر أكتوبر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، شاركت فرقة الغردقة للفنون الشعبية في احتفالات ومراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بمدينة الغردقة، حيث قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بحضور سوسن عبد الرحيم، مدير عام الثقافة بالبحر الأحمر، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني، وسلام الشهيد، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.

وضمن البرنامج المعد بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عقد قصر ثقافة الغردقة اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب برئاسة الشاعر فرج الضوي، بحضور لفيف من شعراء وبراعم النادي وتخلل اللقاء إلقاء عدد متنوع من القصائد عن نصر أكتوبر وفقرات عزف على العود لكل من الفنان محمد عمر والفنان كارم محمود.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "حرب أكتوبر مكاسب وإنجازات" شارك بها عبد السلام علي سيد، مدير مركز إعلام القصير سابقا، تحدث فيها عن حرب أكتوبر وأنها تعتبر نصر العزة والكرامة وأثبتت للعالم قدرة المصريين على التخطيط الجيد وصولا للنصر. وأشار إلى أهم مكاسبها المحافظة على الروح المعنوية لرجال القوات المسلحة واستعادة الثقة بالنفس، مؤكدا أنها ستبقى واحدة من الذكريات الخالدة والمضيئة في تاريخ مصر، إلى جانب ذلك أقيمت ورشة فنون فنون تشكيلية للأطفال عن حرب أكتوبر المجيدة باستخدام ورق البرستول وألوان الفلوماستر بعنوان "أكتوبر في عيون أطفالنا" مع مدربة الورشة أسماء محمد.

وقدم قصر ثقافة رأس غارب ورشة رسم للأطفال، بجانب شرح خريطة سيناء وتطور المعدات الحربية من موسوعة الطفل مع آمال حسين، وقام الأطفال برسمها، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الإيمان بالله أساس النصر"، قدمها  الشيخ أحمد الطاهر، ثم ألقى الشاعر الكبير الحسن عباس مسعود قصيدة عن أكتوبر.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية بمناسبة انتصارات أكتوبر، وقدم الشاعر بركة فنجرى عدة قصائد منها "في حب مصر، عبرنا القنال، ولا لن يموت الحب، بالإضافة إلى ورشة فنية "تعليم الرسم بالقلم الرصاص"، بالتعاون مع مدرسة الزهراء الابتدائية بسفاجا مع الفنان التشكيلي إبراهيم عبد الله.

واستمرت الفعاليات المكثفة للفرع احتفالًا بذكرى النصر، حيث أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا بالتعاون مع إدارة أوقاف سفاجا احتفالية بهذه المناسبة، تضمنت محاضرة بعنوان "ذكرى نصر أكتوبر" قدمها الشيخ أحمد طلعت إمام وخطيب بالأوقاف، كما نفذت ورشة فنون تشكيلية لمظاهر أكتوبر.

وأقام بيت ثقافة سفاجا احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر العظيم بدأت بمحاضرة بعنوان "نصر أكتوبر العظيم" قدمها الشيخ سالم خلف الله سالم، قائلا: كلما حلت ذكرى أكتوبر تذكرت شعوب العرب أبطالها الذين كانوا جسدًا واحدًا، كتبوا معًا مجدًا خالدًا لأجيال تتوارث الانتصار العظيم، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشعراء جمال إسماعيل وقصيدة "نصر أكتوبر" والشاعر محمد سعد وقصيدة "مصر"، والشاعر شاذلي عبد العزيز، وقصيدة "وصية شهيد"، وغيرها، وأعقب ذلك فقرة عزف على الناي للفنان محمود عزازي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر فرقة الغردقة للفنون الشعبية النصب التذكارى للشهداء جنوب الصعيد الثقافى حرب أكتوبر مكاسب وإنجازات

مواد متعلقة

مشكلات المسرحيين في "آخر الشارع" بسادس أيام المهرجان الختامى لنوادى المسرح

صراع الإخوة في "خلل قاطع" بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

قصر ثقافة العريش يشهد احتفالية ملتقى "أهل مصر" باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط

عمرو البسيونى يشهد أولى ليالى عرض "المغامرة" لفرقة السامر المسرحية

تفاصيل احتفالات قصور ثقافة بنى سويف بذكرى انتصارات أكتوبر

"أسرار سعادة الإنسان" ندوة نقاشية بثقافة الفيوم

"الإيسيسكو" يعقد مؤتمرًا دوليًا حول الترجمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

أوسوريو يهاجم التحكيم ويكشف تفاصيل العرض البرازيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟