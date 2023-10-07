حزب المؤتمر يشيد بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس السيسي

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها تقوم في المقام الأول على المشاركة لجميع أطياف المجتمع المصري بطريقة غير نمطية ومختلفة بما يعيد الوحدة لـ 30 يونيو.

ولفت إلى الأعداد الكبيرة من تزكيات النواب وتأييدات المواطنين للمرشح الرئاسي الرئيس السيسي من خلال توقيع التوكيلات بإجمالي عدد 514 ألف تأييد وجاءت النسبة الأكبر لمن أقل من 35 سنة، وجاءت أعلى المحافظات محافظة القاهرة، وأقل محافظة كانت الوادي الجديد نظرًا لعدد سكانها المنخفض يعكس رغبة مجتمعية واسعة، وقاعدة شعبية عريضة في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والإنجازات ولمزيد من الاستقرار الأمني للبلاد.

تقديم خطة شاملة لمستقبل مصر

وأضاف فرحات: المؤتمر الصحفي الأول للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الشخصيات السياسية وكبار رجال الدولة، وأعضاء بمجلس النواب، ورؤساء الأحزاب والرياضيين استراتيجياً لتوضيح رؤيته وخططه المستقبلية لمصر حيث شهد المؤتمر تقديم خطة شاملة لمستقبل مصر والتي تشمل خطوات واضحة لتطوير البلاد وتحقيق التقدم والازدهار للدولة المصرية وإبراز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترات الرئاسية السابقة وأهم الأولويات التي سيعمل عليها في حال فوزه خلال المدة القادمة.

وأكد فرحات أن الرئيس السيسي يستند في ترشحه لقاعدة شعبية عريضة جاءت للعديد من العوامل منه الانتماء للمؤسسة العسكرية وموقفه في ثورة الثلاثين من يونيو بجانب الاستقرار والأمان الذي شهدته مصر وضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تم بناؤه خلال فترات رئاسته الأولى والثانية كما ركزت الحملة على تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمصريين.

الإرادة لبناء مصر الجديدة

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الحملة الانتخابية للرئيس السيسي أبرزت الإرادة لبناء مصر الجديدة وتنميتها في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا من خلال توجيه الاهتمام لتعبئة كافة الموارد والقدرات لتحقيق تطلعات المصريين في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الشاملة، كما أعطى الرئيس السيسي أهمية كبيرة للأمن القومي ومكافحة الإرهاب وتم تنفيذ عمليات عسكرية ناجحة لمواجهة التهديدات الإرهابية وتأمين حدود البلاد، مما أدى إلى استعادة الاستقرار في البلاد.