محمود فوزى: فصل تام بين نشاط السيسى كرئيس وكمرشح رئاسى

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إن الحملة ترحب بكل جهد ومساهمة ما تقدمهما الأحزاب والجهات الشعبية المؤيدة للمرشح السيسي.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أن الحملة ستتيح للراغبين في الانضمام للحملة الرئاسية المشاركة عبر قنوات واضحة سيتم الإعلان عنها عبر صفحتها الرسمية.

وأوضح أن الحملة ستعمل على توحيد الجهود المختلفة من مختلف الجهات الشعبية والحزبية والسياسية الداعمة للحرص على الوصول إلى أفضل النتائج وتجنب التكرار.

وختم: "ألزمنا أنفسنا بالأخلاق القويمة، وندعو الجميع للالتزام بها، والعمل بالمعايير والضوابط التي تضمنها القانون والدستور، ونود أن نؤكد بأوضح العبارات إقامة الفصل التام بين نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبين نشاط المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي".