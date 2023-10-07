رئيس جامعة بنها يشارك في إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" بالعاصمة الإدارية

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها فى الاحتفالية الدولية الكبرى التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وعدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الشباب في مقدمة أولويات الدولة واهتماماتها لتأهيلهم وتمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تطوير المناهج الدراسية واكتشاف ودعم المُبدعين والمُبتكرين والنوابغ، بالإضافة إلى غرس روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، وتوعيتهم بالدور الذى تقوم مؤسسات الدولة المُختلفة فى الارتقاء بالوطن.

جدير بالذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، تأسست عام 1979، ويقع مقرها في مدينة الرباط المغربية، وتضم في عضويتها 54 دولة (17 دولة من المنطقة الإفريقية، و21 دولة من المنطقة العربية، و14 دولة من المنطقة الآسيوية، ودولتين من منطقة أمريكا اللاتينية)، فضلًا عن دولتين بصفة مراقب، وقد انضمت جمهورية مصر العربية إليها عام 1984، وتهدف المنظمة إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، فضلًا عن تقوية قدرات المنظمات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الثقافية الشاملة لشعوب العالم الإسلامي.

كما تشارك جامعة بنها بالبرنامج التدريبي الخاص بتغطية معايير فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي لجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن مشاركة الجامعة جاءت إيمانًا منها بدور المرأة ومكانتها وسعي الجامعة من أجل تعزيز هذه المكانة.

وأضاف أن وفد الجامعة المشارك فى البرنامج يضم كلا من: الدكتورة سلوى ابراهيم الأستاذ بكلية التمريض والدكتورة نيفين فاروق الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية.

وأشار "الجيزاوي" الى أن المرأة شريك وطني حقيقي ولها دور فعال في كافة المجالات، كما أن الجامعة تزخر بالعديد من القيادات النسائية المتميزة في مختلف القطاعات.