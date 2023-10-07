رمضان عبدالمعز: نصر أكتوبر نعمة عظيمة من الله.. وهذا سبب النصر

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن نصر أكتوبر نعمة عظيمة من الله، داعيًا الله أن يديم علينا الانتصارات وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن عقيدة المؤمن هي سبب النصر في حرب أكتوبر، مستدلًا بقوله تعالى "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"، أي أن تنصروا الله على أنفسكم ينصركم.

أهم أسباب النصر

وتابع، أن من أهم أسباب النصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام "إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم"، أي الرفق بالضعفاء والأرامل والمساكين واليتامى، مشيرًا إلى أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرى انتصارات أكتوبر التي مرت عليها 50 عامًا جاءت في شهر واحد.