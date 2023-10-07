الأحد 08 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحكمة الاقتصادية تؤيد حكم حبس هشام قاسم 6 أشهر فى إزعاج أبوعيطة

هشام قاسم
هشام قاسم

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمًا يقضي، بتأييد حكم حبس هشام قاسم 6 أشهر، في اتهامه بإزعاج كمال أبوعيطة، وفي اتهامه بإهانة موظف عام.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية كانت قد قضت بسجن هشام قاسم 6 أشهر وغرامة مالية 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج كمال أبوعيطة، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.

وكان كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق قدم بلاغًا ضد هشام قاسم يتهمه فيه بالسب والقذف، بعدما أضيفت له تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، وضم البلاغين ليكونا محضرًا واحدًا، وفق ما ذكر المحامي ناصر أمين. 

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حبس هشام قاسم كمال أبو عيطة هشام قاسم يتهمه فيه بالسب والقذف سجن هشام قاسم ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زين

مواد متعلقة

مجلس النواب: مطالبة البرلمان الأوروبى بالإفراج عن هشام قاسم لا يتسم بالحيادية

اتهامات بالعمالة والاختلاس.. "الباز" يكشف القصة الكاملة لخلاف أبوعيطة وهشام قاسم وجميلة

الأكثر قراءة

الأزهر يحيى صمود الشعب الفلسطينى: كل احتلال إلى زوال إنْ آجلًا أم عاجلًا

عاجل.. إسرائيل تعلن حصيلة أولية لضحايا "طوفان الأقصى"

"يوم الغفران 2".. كيف استنسخت حماس خطة الهجوم من حرب أكتوبر 1973؟

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟

عاجل.. الإعلام العبرى: اشتعال النيران بمقر شرطة الاحتلال فى سديروت واشتباكات عنيفة

حملة المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران تعلن بدء جولاته الانتخابية من المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

وائل لطفي

فوق صفيح ساخن

ماجد حبته

نوبل للسلام.. تسييس جديد

علي سعدة

أبدًا لن تسقط مصر.. رغم محاولات تقزيمها

د. منى حلمى

يوم ذبول الوردة

د.كريمة الحفناوى

ائتلاف كرامة.. وحقوق النساء

أحمد الصغير

ردًا على حديث نواف التكرورى رئيس هيئة علماء فلسطين!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل قائد لواء ناحال عوز فى اشتباكات مع الفلسطينيين

نتنياهو خلال مؤتمر صحفى: هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا وحماس تريد قتلنا

معركة الـ9 ساعات داخل مقر «فرقة غزة» فى الجيش الإسرائيلى.. ماذا حدث؟