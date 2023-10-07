المحكمة الاقتصادية تؤيد حكم حبس هشام قاسم 6 أشهر فى إزعاج أبوعيطة

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمًا يقضي، بتأييد حكم حبس هشام قاسم 6 أشهر، في اتهامه بإزعاج كمال أبوعيطة، وفي اتهامه بإهانة موظف عام.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية كانت قد قضت بسجن هشام قاسم 6 أشهر وغرامة مالية 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج كمال أبوعيطة، وبراءته من تهمة إزعاج السلطات.

وكان كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق قدم بلاغًا ضد هشام قاسم يتهمه فيه بالسب والقذف، بعدما أضيفت له تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، وضم البلاغين ليكونا محضرًا واحدًا، وفق ما ذكر المحامي ناصر أمين.