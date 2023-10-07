الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات بينهما.. غدًا أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في الجمالية

ارشيفية
ارشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة  أولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بمنطقة الجمالية  

كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة أحالت، “في وقت سابق”، عاطلًا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل شاب بمنطقة الجمالية بسبب خلافات بينهما.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أفاد بأنه كان على خلاف مع أقارب “إسلام” المجني عليه، لكنه تدخل في مشاجرة وهددنا برش مياه النار في وجوهنا حال الاقتراب من أقارب والده، وهو ما جعلنا نفكر في ضربه

وأضاف المتهم في التحقيقات: إنه فكر وشخص آخر في التعدي على “إسلام” بالضرب في مكان عمله، وبالفعل توجهنا إلى المكان وضربناه أمام الجميع، ولكن طعنة من سلاح أبيض أدت إلى وفاته. أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الجمالية إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل بالمنطقة تطورت حتى سدد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه في القلب، أسفرت عن وفاته، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم قتل شاب منطقة الجمالية النيابة العامة خلافات بينهما

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