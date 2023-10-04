الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل قتل صديقه بسبب خلافات مالية في المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه بسبب نشوب مشاجرة كلامية بينهما لخلافات مالية بينهما.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن وقوع إحداهما قتيل.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر، وان مشاجرة نشبت بينه وبين أحد اصدقائه لوجود خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر، حتى أخرج المتهم سلاح أبيض كان بحوزته وسدد منه عدة طعنات نافذة المجنى عليه، اسقطته على الأرض غارقًا في دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج، فيما فر القاتل هاربًا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهم الهارب وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، مضيفًا أن خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه أدت إلى حدوث مشاجرة بينهما، قام على إثرها بقتل صديقه الضحية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وإرسال التحريات اللازمة.

خلافات مالية المرج عاطل قتل نيابة شرق القاهرة الكلية

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