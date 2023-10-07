نصائح لتناول وجبة إفطار صحية تشعرك بالشبع لفترات طويلة وتمنحك التركيز

تعتبر وجبة الإفطار واحدة من أهم الوجبات التي يبدأ بها الإنسان يومه لأنها تمده بالطاقة اللازمة التي يحتاجها لإستكمال اليوم بكامل طاقته وليتمكن من أداء مهامه اليومية بشكل سليم بدون الشعور بالتعب والإرهاق على مدار اليوم، ولكن عدم تناول وجبة إفطار الصحية يتسبب في الشعور بالكسل على مدار اليوم.

ووفقا لما جاء في موقع "health"، فهناك مجموعة من النصائح التي يجب الحرص على القيام بها من أجل الحصول على وجبة إفطار متكاملة وسليمة، والتي تأتى على رأسها أن يكون وجبة الإفطار تحتوي على البروتين والذي يتمثل في البيض، فالبيض يمنح الجسم الطاقة لساعات طويلة ولانه يحتوي على نسبة عالية من البروتين يشعرك بالإحساس بالشبع لفترات طويلة وهو ما يقلل رغبتك لتناول مزيد من الطعام بعد ساعات قليلة من وجبة الإفطار.

ويجب عدم تناول السكريات في وجبة الإفطار لأنها تمنحك الشعور بالسعادة والطاقة بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، ولكن مع مرور وقت قليل تشعرك بالهبوط وعدم القدرة على القيام بمهام يومك، وذلك بسبب إنخفاض مستوي السكر في الدم مرة آخري، لذا يجب الإبتعاد عن تناول السكريات خلال وجبة الإفطار.

الألياف والخضروات مهمة في وجبة الإفطار للتخلص من الإمساك

كما يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على مكونات أخرى مهمة مثل الألياف والخضروات وذلك نظرا لأن الألياف الموجودة في الخضروات تساعد على الشعور بالإمتلاء إلي جانب ذلك تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي وتخلصك من الشعور بالإمساك الذي ينتج عن عدم تناول الألياف، إلي جانب ذلك فأن الخضروات تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم في بداية اليوم لتمنحه الشعور بالإرتياح على مدار باقي اليوم.

الدهون الصحية مهمة خلال وجبة الإفطار تمنحك التركيز

ومن ضمن الأطعمة التي يجب أن تكون ضمن وجبة الإفطار الدهون الصحية التي تساعد على منح الجسم الطاقة وتتمثل الدهون الصحية في الأفوكادو، والتي تمنح الجسم الشعور بالطاقة والقدرة على التركيز على مدار اليوم.