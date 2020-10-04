دراسة توضح مخاطر شرب القهوة قبل تناول الإفطار

يعتاد العديد من الأشخاص تناول مشروب القهوة قبل الفطار، الأمر الذي يعد خطرا كبيرا على الصحة يوضحه العديد من الدراسات الأخيرة حيث أثبتت الدراسات أن هذه العادة سيئة للغاية.كشفت دراسة قام بها علماء بريطانيون في علم التغذية عن أن تناول مشروب القهوة في الصباح وقبل الإفطار يعمل على عدم ضبط السكر في الدم، مما يضاعف خطر إصابتك بمرضي السكر والقلب في حالة الاستمرار على هذه العادة.ويلعب تناول مشروب القهوة على الريق دورا في النوم المتقطع ويربك عملية الحرق عند الشخص، حيث أجرى الباحثون الدراسة على 29 شخصا بالغا ما بين الرجال والنساء.تم تقسيم المشاركين في الدراسة لثلاث فئات أول فئة طُلِب منها أن تنام بشكل جيد ومتواصل لكن مع استهلاك مشروب محلى بالسكر عند الاستيقاظ من النوم في الصباح.أما الفئة الثانية، تم إزعاج المشاركين فيها وجرى إيقاظهم كل ساعة لمدة تبلغ خمس دقائق، وفي الصباح، تم إعطاؤهم المشروب المحلى بالسكر.وخضع مشاركو الفئة الثالثة لنوم متقطع بدورهم، وتم إيقاظهم باستمرار، وعندما حان الصباح، شربوا قهوة سوداء وقوية قبل 30 دقيقة من استهلاك المشروب المحلى بالسكر.وعقب إجراء الفحوص والتحاليل، تبين أن ليلة واحدة من النوم المضطرب لا تؤثر بشدة، لكن الخطر الأكبر يكمن في شرب القهوة.