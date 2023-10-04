عاجل.. فى ليلة تألق الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم إنبى بثلاثية ويتأهل لنهائى كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر عقب الفوز على إنبي بثلاثة أهداف نظيفة في الدور نصف النهائي.

سجل ثلاثية الأهلي علي معلول في الدقيقة 33 وأنتوني موديست في الدقيقة 51 وإمام عاشور في الدقيقة 86.

ويلتقي المارد الأحمر مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز التي ستقام في نوفمبر المقبل.

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أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

سجل علي معلول هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك إنبي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء على يمين حارس إنبي.

استهل الأهلي المباراة بسيطرة وضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر يسهل المهمة أمام إنبي.

وشهدت الدقيقة 11 أخطر فرصة لصالح الأهلي بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

وبعد ثواني كرة عرضية من محمد هاني لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها أنتوني موديست برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

أفشة سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 13.

في الدقيقة 25 تسديدة من مروان عطية لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 29 ركلة حرة نفذها فريق إنبي مرت أمام المهاجم وخرجت بعيدة عن المرمى لتضيع أولى فرص فريق إنبي.

حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعد إعاقة من أحمد كالوشا لمحاولة مرور أليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 33 سجل علي معلول هدف التقدم من ركلة جزاء سددها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس البلعوطي.

في الدقيقة 42 حسين الشحات حاول المرور من جهة اليسار ولكنه سقط في كرة مشتركة مع مدافع إنبي وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بقوة، وشهدت الدقيقة 50 فاصلا من المراوغات من محمد هاني لاعب الأهلي يمين منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية بالقدم اليسرى ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

واستطاع أنتوني موديست تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي وأول أهدافه الشخصية بعد تمريرة بالخطأ أحمد العجوز قبل أن تصل إلى موديست الذي سدد الكرة لتصطدم بمدافع إنبي وتسكن الشباك في الدقيقة 51.

إنبي انتفض بعد الهدف الثاني، وكاد أن يقلص الفارق في الدقيقة 55 بعد رأسية من أحمد أمين لاعب إنبي من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي من هدف تقليص الفارق لصالح إنبي بعد انفراد تام بالمرمى من أحمد أمين لاعب إنبي، ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس محمد الشناوي من منتصف مرماه.

موديست أهدر الهدف الثالث للأهلي، بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة إلى أنتوني موديست المتمركز يمين منطقة الجزاء، ولكن الأخير سدد كرة ارتطمت بالدفاع ومرت لركنية.

وألغى الحكم طارق مجدي هدف سجله أحمد كالوشا مدافع إنبي في الدقيقة 72 من عمر المباراة.



جاء الهدف الثالث من إمام عاشور في الدقيقة 86 بعد تمريرة من محمود كهربا وصلت إلى إمام عاشور المتمركز على حدود منطقة الجزاء فتوغل الأخير بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية سكنت أعلى يمين المرمى.

كريستو أضاع الهدف الرابع في الدقيقة 81 بعد تمريرة رائعة من كهربا، قبل أن يسدد كريستو لكن البلعوطي منعه من التسجيل.

