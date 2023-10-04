كأس مصر.. "موديست" يسجل أول أهدافه مع الأهلى فى شباك إنبى

تمكن الوافد الجديد أنتوني موديست، مهاجم الأهلي، من تسجيل أول أهدافه بقميص المارد الأحمر في شباك إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

جاء الهدف في الدقيقة 51 بعدما استغل تمريرة مدافع إنبي بالخطأ قبل أن يسدد الكرة لتصطدم بمدافع إنبي وتسكن الشباك.

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أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

سجل علي معلول هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك إنبي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء على يمين حارس إنبي.

استهل الأهلي المباراة بسيطرة وضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر يسهل المهمة أمام إنبي.

وشهدت الدقيقة 11 أخطر فرصة لصالح الأهلي بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

وبعد ثوانٍ كرة عرضية من محمد هاني لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها أنتوني موديست برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

أفشة سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 13.

في الدقيقة 25 تسديدة من مروان عطية لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 29 ركلة حرة نفذها فريق إنبي مرت أمام المهاجم، وخرجت بعيدة عن المرمى لتضيع أولى فرص فريق إنبي.

حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعد إعاقة من أحمد كالوشا لمحاولة مرور أليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 33 سجل علي معلول هدف التقدم من ركلة جزاء سددها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس البلعوطي.

في الدقيقة 42 حسين الشحات حاول المرور من جهة اليسار، ولكنه سقط في كرة مشتركة مع مدافع إنبي وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بقوة، وشهدت الدقيقة 50 فاصلًا من المراوغات من محمد هاني لاعب الأهلي يمين منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية بالقدم اليسرى، ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

واستطاع أنتوني موديست تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي وأول أهدافه الشخصية بعد تمريرة بالخطأ لأحمد العجوز قبل أن تصل إلى موديست الذي سدد الكرة لتصطدم بمدافع إنبي وتسكن الشباك في الدقيقة 51.