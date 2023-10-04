الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس مصر.. الأهلى يتقدم على إنبى بهدف فى الشوط الأول

علي معلول سجل هدف
علي معلول سجل هدف التقدم لصالح الأهلي من ركلة جزاء

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

سجل علي معلول هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك إنبي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء على يمين حارس إنبي.

استهل المارد الأحمر المباراة بسيطرة وضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر يسهل المهمة أمام إنبي.

أحداث المباراة

وشهدت الدقيقة 11 أخطر فرصة لصالح الأهلي بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

وبعد ثوانٍ كرة عرضية من محمد هاني لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها أنتوني موديست برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

أفشة سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 13.

في الدقيقة 25 تسديدة من مروان عطية لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 29 ركلة حرة نفذها فريق إنبي مرت أمام المهاجم، وخرجت بعيدة عن المرمى لتضيع أولى فرص فريق إنبي.

حصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعد إعاقة من أحمد كالوشا لمحاولة مرور أليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 33 سجل علي معلول هدف التقدم من ركلة جزاء سددها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس البلعوطي.

في الدقيقة 42 حسين الشحات حاول المرور من جهة اليسار، ولكنه سقط في كرة مشتركة مع مدافع إنبي وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

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تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

شهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات عن التشكيل الذي خاض مباراة سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو

خط الهجوم: أنتوني موديست

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبدالقادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل إنبي لمواجهة الأهلي في كأس مصر

جاء تشكيل إنبي الذي أعلن عنه تامر مصطفى على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي

خط الدفاع: مروان داود - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي

خط الوسط: زياد كمال - أحمد العجوز - سيف العجوز

خط الهجوم: محمد حمدي - رفيق كابو - أحمد جمال

كان الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على منتخب السويس والداخلية والمصري البورسعيدي.

أما فريق إنبي فقد تخطى لافيينا ثم فيوتشر والنجوم.

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية في مشوار الحفاظ على لقب كأس مصر.

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