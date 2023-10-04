وزير التعليم يهنئ المعلمين بالاحتفال بيوم المعلم العالمى

هنأ د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، جموع الطلاب والمعلمين والمعلمات بعيد المعلم العالمي.

وقال وزير التعليم، في رسالته للطلاب والمعلمين، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل: "لا يسعني في اليوم العالمي للمُعَلِم الذي تحل ذكراه اليوم الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعا... كما أتقدم بخالص التقدير لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب ويترك أثرا طيبا في نفوسهم، ويساهم في صناعة شخصياتهم وتشكيل عقولهم.. فالمعلم صاحب رسالة سامية.. يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية".

يوم المعلم العالمي

ويوم المعلم العالمي هو يوم دولي يقام سنويًا في 5 أكتوبر، تأسس في 1994، للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو/ منظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والتوصية كانت أداة لوضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم.

وتحدد هذه التوصية المعايير المتعلقة بسياسة موظفي التعليم والتوظيف والتدريب، بالإضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم وظروف عملهم.

ويهدف يوم المعلم العالمي إلى التركيز على «تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم» وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.

في مستهل اللقاء، قدم الدكتور رضا حجازى الشكر والتقدير للحضور لمشاركتهم الفعالة خلال الحوار الوطنى، مثمنًا دور لجنة التعليم فى الحوار الوطنى وما تم التوصل إليه من توصيات لتطوير العملية التعليمية، مؤكدا أن ملف التعليم حظي باهتمام واضح فى المناقشات، بهدف مواصلة تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.

أوضح الوزير أن إطلاق الرئيس للحوار الوطنى هدفه المشاركة المجتمعية بالتحاور والنقاش للوصول إلى حلول لمختلف التحديات والأخذ بالأفكار الجديدة المميزة، مؤكدا أن الحوار الوطني يمثل محطة جديدة للانطلاق نحو تحقيق التنمية المستهدفة في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير توصيات لجنة التعليم بالحوار الوطني، موجها بتشكيل لجنة؛ لتحديد طرق وآليات التنفيذ لكل قضية تم طرحها بالتكامل مع جهود الوزارة في مختلف الملفات ذات الصلة بتطوير المنظومة التعليمية.