الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية فى المعادي

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس لعقار سكنى بمنطقة المعادى، لبيان سببه وتحديد قيمة الخسائر. 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعادى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المعمل الجنائي معاينة تصويرية حريق شقة سكنية المعادى

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