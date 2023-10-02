الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النيابة العامة: تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل إثر الحريق

تفحم مبنى مديرية
تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

أفادت النيابة العامة، في بيان أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، بأنه تبين من خلال المعاينة تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل، جراء الحريق الذي نشب فيه في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأشارت النيابة العامة، في بيانها، إلى انتقال المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريق من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث- بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية، لمعاينته.

وتبين من المعاينة تفحم كامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عمليات إجلاء المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وأضاف البيان أنه تم تشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرون منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرون بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت قد كشفت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة عن تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

وأشارت الشبكة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى ورود إخطار من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالإسماعيلية بنشوب حريق داخل مديرية أمن الإسماعيلية، وتم إخطار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإقليم، بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وأمر برفع حالة استعداد جميع مقدمي خدمات الطوارئ بمركز السيطرة الإقليمى بالمحافظة، ومتابعة الحادث، وتوجيه كل الدعم خلال مكافحة الحريق.

وتوجه المحافظ إلى مكان الحادث ومعه القيادات التنفيذية للمحافظة، وأشرف بنفسه على إدارة الأزمة من أمام مبنى مديرية الأمن.

كما دُفع بعدد 2 راصد بأجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة الحادث ونقل الصورة فيديو إلى غرفة عمليات الشبكة الوطنية، وجارٍ حصر الخسائر، كما وردت بيانات المصابين إلكترونيًا من منظومة فرع هيئة الإسعاف.

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