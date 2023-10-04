الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الموافقة على تخصيص 2930 متر لتدشين كنيسة بسوهاج

جريدة الدستور

أعلن محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطع أرض لبناء كنيسة بالمدينة.

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واستقبل المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، الأربعاء، القس ناصر كتكوت تاوضروس، رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية والدكتورة نانسى نعيم عضو مجلس النواب ووفد من قساوسة الكنيسة الرسولية، لاستلام قطعة أرض رقم15 بمساحة 2930 متر مربع  بمنطقة مركز خدمات حي الأشجار بالمدينة لإقامة كنيسة رسولية تابعة للمجلس العام للكنائس الرسولية التابع للطائفة الإنجيلية في مصر.

رئيس جهاز سوهاج الجديدة  يؤكد تقديم كافة التسهيلات لسرعة تنمية المدينة 

ووعد عبدالله أعضاء الوفد الكنسي بتقديم التسهيلات المتاحة من قبل جهاز المدينة لسرعة إنجاز وتنفيذ الكنيسة لإقامة الشعائر الدينية، موضحًا بأن الكنيسة تعتبر إضافة قوية للمدينه لخدمة الاخوة الأقباط بمحافظة سوهاج وأنها تعد إضافة قويه في سبيل تنمية المدينة.

من جانبه، أبدى القس ناصر كتكوت تاوضروس سعادته بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتلبية الطلب المقدم من الكنيسة بتخصيص قطعة أرض لإقامة كنيسة رسولية بمدينة سوهاج الجديدة معربا عن شكره وتقديره لما يبذله مسئولو الجهاز من خدمات جليلة للمواطنين متمنيًا دوام التوفيق.

تفاصيل قطع الاراضي الاستثمارية بمدينة سوهاج الجديدة 

أجاب المهندس محمد عبد الله، لـ"الدستور"، أن هناك العديد من فرص الاستثمار بالمدينة حيث تتمتع مخطط المدينة بتوفير مساحات تبدء من 722 مترًا مربع إلى 72222 الف متر مربع وذلك لتنفيذ العديد من الانشطة  الاستثمارية. 

أضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن تم تخصيص قطع أراضي تتراوح مساحاتها من 222 متر إلي 47222 متر مربع لتنفيذ عدة أنشطة تجارية، إضافة إلى ذلك لقطع الاراضي الصغيرة  للمشروعات الصغيرة كالمخازن ومستوديعات وغيرها. 

المجتمعات العمرانية توافق تخصيص قطعة أرض لبناء كينسية

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