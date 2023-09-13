رئيس "سوهاج الجديدة" يعلن تخصيص 88 محلاً و4 ثلاجات بنظام نقل الأصول

أعلن المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة ، عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديد على تخصيص 88 محلا على مساحة 5300 متر مربع بالإضافة إلى تخصيص 4 ثلاجات خضار وفاكهة على مساحة 450 متر مربع تقريبا بسوق الجملة الجديد.

تفاصيل تخصيص المحلات التجارية بسوهاج الجديدة

وأوضح المهندس محمد عبد الله ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المحلات التجارية والثلاجات تتم بنظام نقل الأصول لصالح محافظة سوهاج وجارى العمل على توفيق أوضاع أصحاب المحلات الكائنة بالسوق القديم بالجبل الغربي حتى يتم نقلها إلى سوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة لتشغيل السوق.

وأشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلى أن سوق الجملة تم تنفيذه على مساحة 43 فدان ومكون من 351 محل وعنابر فاكهة وعنابر خضار ومحلات خدمية وبعض المباني الإدارية وعدد 2 ميزان بسكول حمولة 70 طن للميزان.

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وأوضح أن عدد المباني الخدمية والمنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية تصل نحو 50 مبنى بخلاف المخصص والمسلم للقطاع الخاص، موضحا أنه تم تنفيذ 47 بأنشطة متنوعة كما تم توفير خدمة المواصلات وتشغيل 4 أتوبيسات للمدينة ضمن منظومة النقل الجماعي للمدينة .

وأفاد أنه تم تخصيص عدد 20 قطعة أرض تجارية على مساحات تتراوح ما بين 2000 متر مربع إلي 15000 ألف متر مربع وجاري التنفيذ ويتوافر بالمخطط مساحات متنوعة بأنشطة تجارية، كما تم تخصيص مساحة لتنفيذ 2 هابير بخلاف قطع الأراضي الصغيرة التي تم تشغيلها من مخابز ومحطة وقود ومستودع بوتاجاز .

جدير بالذكر أن سوهاج الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تتميز مدينة سوهاج الجديدة بموقع استراتيجي حيث تعتبر البوابة الغربية لمحافظة سوهاج وقد تم إنشاء مدينة سوهاج الجديدة بالقرار الجمهوري رقم 169 لسنة 2000 وقد اشتمل على تحديد المنطقة لإقامة مجتمع عمراني جديد على مساحة 30982 فدان، فضلا عن انه تم تعديل الكردون الخاص بالمدينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1623 لسنة 2015 لتصبح مساحة المدينة 29516 فدان، وتم إضافة مساحة 834.8 فدان بالقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2016 لإقامة غابة شجرية لتصبح إجمالي المساحة 30351 فدان.