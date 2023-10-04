فرنسا.. كلاب بوليسية لتفتيش مقاعد القطارات بحثًا عن "بق الفراش"

أعلنت فرنسا عن عزمها إرسال كلاب بوليسية لتفتيش القطارات ومترو باريس بحثًا عن بق الفراش بعد عشرات التقارير حول انتشار الآفة، في وقت أكد فيه وزير النقل الفرنسي، أنه لا يوجد دليل على تفشي المرض.

وقال وزير النقل، كليمان بون إنه كان هناك حوالي 10 بلاغات من المسافرين حول الآفات الماصة للدماء إلى شركة النقل العام في باريس، و37 بلاغًا لشركة السكك الحديدية الوطنية SNCF، في الأسابيع الأخيرة.

وانتشرت موجة من الاشمئزاز في جميع أنحاء فرنسا، حيث تداول المواطنون صورًا تُظهر الحشرات في مترو باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديجول، كما وردت تقارير عن مهاجمة الحشرات من مقاعد السينما وحتى تكاثرها في المدارس، وفق ما ورد في الجارديان.

وأبلغت شركات التبخير عن تزايد الطلب، وأصر بعض مسافري السكك الحديدية على الوقوف بدلًا من المخاطرة بالجلوس على المقاعد.

وكانت هناك دعوات لمعالجة أزمة بق الفراش - سواء كانت حقيقية أو متخيلة - قبل دورة الألعاب الأوليمبية في العام المقبل.

واستدعى "بون" مشغلي القطارات والحافلات "لإبلاغهم بالإجراءات المضادة وكيفية بذل المزيد من الجهد لحماية المسافرين".

وبعد الاجتماع يوم الأربعاء، قال "بون" إن جميع مشغلي وسائل النقل العام سيعززون الإجراءات الصحية بشكل عام، مضيفًا أن فرق الكلاب البوليسية هي أكثر وسائل الكشف فعالية.

وأضاف أنه سيتم نشر البيانات كل ثلاثة أشهر حول كافة التقارير الخاصة ببق الفراش وأي إصابات مؤكدة.

وأضاف أن "الشفافية الكاملة ستجلب الثقة الكاملة"، مضيفًا أنه "ليست هناك حاجة للذهان أو الخوف".

عودة بق الفراش لباريس منذ الخمسينيات

عاد بق الفراش، الذي اختفى إلى حد كبير من الحياة اليومية بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، إلى الظهور من جديد في العقود الأخيرة مع توسع البلدان وازدهار السفر الدولي.

كما أصبحت الآفات، التي يمكن أن يصل طولها إلى 5 مم وعرضها 3 مم، مقاومة بشكل متزايد للعلاجات الكيميائية.